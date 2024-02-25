Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يعوّل على قمة للسلام.. هل ستحضر موسكو؟

Lebanon 24
25-02-2024 | 11:22
A-
A+
Doc-P-1168262-638444823720017900.jpg
Doc-P-1168262-638444823720017900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يناقش زعماء العالم خلال قمة تعقد في سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة رؤية كييف للسلام وأن يتم بعد ذلك تقديم خطة السلام إلى روسيا.

من جهته، ذكر أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الأحد، أن أوكرانيا وشركاءها الغربيين قد يدعون روسيا لحضور قمة سلام في المستقبل لبحث إنهاء الحرب المستمرة منذ منذ عامين، بشروط كييف.
Advertisement

وصرح يرماك بأن سويسرا ستستضيف قمة لمناقشة رؤية السلام التي طرحها زيلينسكي، والتي يمكن تسليمها لروسيا خلال اجتماع ثان في وقت لاحق.

وقال خلال مؤتمر نقله التلفزيون في كييف: "قد يكون هناك وضع ندعو فيه معا ممثلين عن روسيا الاتحادية لتقديم الخطة لهم في حالة ما إذا كان من يمثل الدولة المعتدية في ذلك الوقت يريد إنهاء هذه الحرب بشكل حقيقي والعودة إلى السلام العادل".

وطرح زيلينسكي صيغة السلام للمرة الأولى في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2022. وتدعو إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا والانسحاب الكامل للقوات الروسية.

وقالت كييف إنها لن تجري أي حوار مع موسكو إلا بعد رحيل جميع القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

أما الكرملين فيؤكد أنه لا يوجد أساس حالي لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا وأن خطة السلام التي طرحتها كييف غير معقولة لأنها تستبعد روسيا.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:03 | 2024-02-25
12:49 | 2024-02-25
12:41 | 2024-02-25
12:13 | 2024-02-25
12:05 | 2024-02-25
11:54 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24