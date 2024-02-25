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عربي-دولي

بشكلٍ رسميّ.. الإعلان عن عدد قتلى الجيش الأوكراني

Lebanon 24
25-02-2024 | 11:28
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 31 ألف جندي أوكراني قتلوا في الحرب مع روسيا، في تصريح رسمي نادر من نوعه بشأن الخسائر العسكرية التي تكبدتها بلاده خلال الحرب المتواصلة منذ عامين.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف "قتل 31 ألف جندي أوكراني في هذه الحرب، ليس 300 ألف أو 150 ألفا أو أي عدد آخر يتحدّث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والشخصيات الكاذبة المقربة منه، لكن كلا من هذه الخسائر تعد خسارة كبيرة بالنسبة لنا".
 
إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الأوكراني أن نحو 50% من شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا تصل في الوقت المحدد.(أخبار الآن)

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المصدر: أخبار الآن
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