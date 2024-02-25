شاهدوا قوتها العظيمة.. دبابة روسية تصمد بعد الهجوم عليها من 3 جهات

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تمكنت دبابة "تي-90" الروسية الحديثة من الصمود أمام هجوم من ثلاث جهات، خلال مهمة قتالية.وتعرضت الدبابة لهجوم بصاروخين من نظام "ستوغنا" الأوكراني، الموازري للكورنيت الروسي، استهدف المقدمة وجانب البرج، ثم انقضت طائرة مسيرة على الجزء الخلفي للدبابة.ولم يكن للقذائف الثلاث تأثير على عمل الدبابة سوى الإضرار بدرعها، حيث أكملت عملها ومسارها دون توقف، وتمكنت الدبابة من الصمود، بفضل التصميم الفريد لبرج "تي-90 أي" المصفّح، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".وتوفر مجموعة من الصفائح الفولاذية العاكسة، إلى جانب ألواح الدروع الخارجية والخلفية، ووحدات الحماية الديناميكية "كونتاكت-5"، مقاومة مكافئة للبرج تبلغ نحو 1200 ملم، في حين لا تخترق قذيفة "ستوغنا" أكثر من 1050 ملم.(الميادين)