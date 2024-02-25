الأونروا: تحذيراتنا من المجاعة بشمال غزة لم تلق أي استجابة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن دعوات الوكالة الأممية لدخول المساعدات وتحذيراتها من المجاعة في شمال غزة لم تلق أي استجابة.

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"من الممكن تجنب المجاعة"

وأضاف لازاريني عبر منصة إكس أن من الممكن تجنب المجاعة في شمال غزة عبر "إرادة سياسية حقيقية" لإيصال المساعدات وتوفير الحماية اللازمة.



"كارثة من صنع البشر"

كما أضاف "هذه كارثة من صنع البشر. لقد تعهد العالم بعدم السماح بحدوث المجاعة مرة أخرى.. الأيام المقبلة ستختبر إنسانيتنا وقيمنا المشتركة مجددا".



وأشار المفوض الأممي إلى أن المرة الأخيرة التي تمكنت فيها الوكالة من إيصال مساعدات غذائية إلى شمال إسرائيل كانت في 23 كانون الثاني الماضي.