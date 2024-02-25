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عربي-دولي
وزير الخارجية الفرنسي يزور المغرب.. هل من تحسين للعلاقات بين البلدين؟
Lebanon 24
25-02-2024
|
13:35
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يلتقي وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الإثنين في العاصمة الرباط، نظيره المغربي ناصر بوريطة، في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.
وقال مصدر دبلوماسي، الأحد، لوكالة فرنس برس، إن اللقاء سيشمل "غداء عمل".
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وأكد المصدر نفسه أن "هذه الزيارة تشكل خطوة قوية لفتح فصل جديد في العلاقة بين بلدينا".
وتحرص فرنسا على تجديد أواصر الثقة مع المغرب، وتصف العلاقات الثنائية بأنها "ضرورية".
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن زيارة ستيفان سيجورنيه هي خطوة أولى نحو العمل "من أجل أجندة سياسية جديدة، في جميع المجالات، ذات أولويات مشتركة".
كما وعدت باريس بالوقوف "إلى جانب المغرب في القضايا الأكثر حساسية".
على صعيد متصل، استقبلت زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، الإثنين الماضي، شقيقات عاهل المغرب، الملك محمد السادس، في الإليزيه.
وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية المغربية أنه تم الإثنين "استقبال الأميرات للا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء لمأدبة غداء بقصر الإليزيه، بدعوة من السيدة بريجيت ماكرون".
ولفتت الوكالة إلى أن المأدبة تندرج "في إطار استمرارية علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية".
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