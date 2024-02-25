15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية
Lebanon 24
25-02-2024
|
14:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية، الأحد، في مناطق نائية في البلاد أرسلت إليها السلطات مروحيات وعربات لجمع أصوات رعاة الرنة وغيرهم، في اقتراع من المؤكد أنه سيمنح الرئيس فلاديمير بوتين ولاية جديدة.
Advertisement
وستنظم الانتخابات في بقية أنحاء روسيا في منتصف آذار المقبل.
وقالت لجنة الانتخابات الروسية إن مسؤوليها استخدموا "مروحيات ومركبات رباعية الدفع ومركبات أخرى للطرق الوعرة" للوصول إلى المناطق النائية في سيبيريا لإقامة مراكز تصويت لحفنة من الناخبين.
وفي منطقة خاباروفسك بأقصى شرق البلاد، سافر مسؤولون بمروحية إلى محطة الأرصاد الجوية النائية "كور" لجمع أصوات شخصين يعملان فيها.
ويسعى الكرملين إلى تأمين نسبة مشاركة عالية، لإظهار اتحاد المجتمع الروسي خلف بوتين والهجوم ضد أوكرانيا.
وفي جمهورية ساخا الواقعة في القطب الشمالي السيبيري، قال مسؤولو الانتخابات إنهم سافروا لمدة خمس ساعات في مركبات للطرق الوعرة للوصول إلى مجتمع قبلي في جزيرة بولشوي بيغيتشيف في بحر لابتيف.
وقالوا على وسائل التواصل الاجتماعي، "كان رب الأسرة سعيدا برؤية الضيوف"، "لقد صوت أربعة ناخبين". ونشروا صورا لمئات من حيوانات الرنة في الثلج.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
09:30 | 2024-02-25
25/02/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
06:00 | 2024-02-25
25/02/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
04:40 | 2024-02-25
25/02/2024 04:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الأوزاعي.. ما حدث أمام مركز أمنيّ "غير مُتوقع"!
Lebanon 24
"بلبلة" في الأوزاعي.. ما حدث أمام مركز أمنيّ "غير مُتوقع"!
16:23 | 2024-02-24
24/02/2024 04:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشفوا أبرز "مدينة أشباح" قرب لبنان.. هكذا جعلها "حزب الله" مهجورة!
Lebanon 24
إكتشفوا أبرز "مدينة أشباح" قرب لبنان.. هكذا جعلها "حزب الله" مهجورة!
16:00 | 2024-02-24
24/02/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:02 | 2024-02-25
امتنعت عن الالتحاق بالجيش.. حملة تخوين تطال إسرائيلية رفضت الخدمة العسكرية
14:47 | 2024-02-25
إسرائيل تعلن مقتل جندي مختطف في غزة
14:46 | 2024-02-25
هيئة بريطانية: تحركات "غير معتادة" قرب الإمارات
14:31 | 2024-02-25
قسد تحذّر: داعش يجمع صفوفه بـ10 آلاف مقاتل متخف
14:30 | 2024-02-25
اجتماع مرتقب لزعماء أوروبا في باريس.. اليكم الهدف
14:26 | 2024-02-25
بعد قرار "إيكواس".. ارتياح في شوارع النيجر
فيديو
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
25/02/2024 22:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
25/02/2024 22:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
Lebanon 24
اختراق مذهل يمهد للكشف عن أعظم أسرار الكون! (فيديو)
01:14 | 2024-02-24
25/02/2024 22:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24