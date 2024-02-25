Advertisement

عربي-دولي

بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية

Lebanon 24
25-02-2024 | 14:24
A-
A+
Doc-P-1168314-638444931461463872.jpeg
Doc-P-1168314-638444931461463872.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية، الأحد، في مناطق نائية في البلاد أرسلت إليها السلطات مروحيات وعربات لجمع أصوات رعاة الرنة وغيرهم، في اقتراع من المؤكد أنه سيمنح الرئيس فلاديمير بوتين ولاية جديدة.
Advertisement

وستنظم الانتخابات في بقية أنحاء روسيا في منتصف آذار المقبل.

وقالت لجنة الانتخابات الروسية إن مسؤوليها استخدموا "مروحيات ومركبات رباعية الدفع ومركبات أخرى للطرق الوعرة" للوصول إلى المناطق النائية في سيبيريا لإقامة مراكز تصويت لحفنة من الناخبين.
وفي منطقة خاباروفسك بأقصى شرق البلاد، سافر مسؤولون بمروحية إلى محطة الأرصاد الجوية النائية "كور" لجمع أصوات شخصين يعملان فيها.

ويسعى الكرملين إلى تأمين نسبة مشاركة عالية، لإظهار اتحاد المجتمع الروسي خلف بوتين والهجوم ضد أوكرانيا.
وفي جمهورية ساخا الواقعة في القطب الشمالي السيبيري، قال مسؤولو الانتخابات إنهم سافروا لمدة خمس ساعات في مركبات للطرق الوعرة للوصول إلى مجتمع قبلي في جزيرة بولشوي بيغيتشيف في بحر لابتيف.

وقالوا على وسائل التواصل الاجتماعي، "كان رب الأسرة سعيدا برؤية الضيوف"، "لقد صوت أربعة ناخبين". ونشروا صورا لمئات من حيوانات الرنة في الثلج.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:02 | 2024-02-25
14:47 | 2024-02-25
14:46 | 2024-02-25
14:31 | 2024-02-25
14:30 | 2024-02-25
14:26 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24