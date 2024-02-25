Advertisement

عربي-دولي

يأكلون لحم حصان مصاب وبطاطا فاسدة.. الجوع يُهلك أهالي غزة

Lebanon 24
25-02-2024 | 15:33
A-
A+
Doc-P-1168339-638444978954036718.jpg
Doc-P-1168339-638444978954036718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر فيديو عدداً من الأطفال في غزة وهم يجمعون حبات البطاطا الفاسدة، من أجل تناولها في شمالي قطاع غزة. فيما اضطر الأهالي في حي الزيتون إلى أكل لحم حصان مصاب في قصف الاحتلال بسبب الجوع.
وفي مقطع ثالث، انهار فلسطيني خلال وداع طفله الشهيد، بسبب انعدام التغذية في شمالي القطاع، حيث وجَّه رسالة إلى حكام العرب قائلاً: «أريد أن أوصل رسالة للعرب. هذا حرام اللي بيعملوه، هذا حرام، ما ذنب الأطفال؟».
Advertisement
وفي جباليا أظهرت مقاطع فيديو تدافع عشرات الأشخاص السبت حاملين أواني فارغة للحصول على الطعام. ووسط حالة من الفوضى، صرخ رجل يبدو أنّه مسؤول عن توزيع الحساء قائلا «خلص» في دعوة لوقف التدافع.
وصرخ أحد المحتشدين بالقول "ليرَ كلّ العالم أين وصلنا وما الذي يحلّ بنا"
ويستمر الوضع الإنساني في التدهور في القطاع الفلسطيني حيث بات حوالي 2,2 مليون شخص، هم الغالبية العظمى من سكّانه، مهدّدين بخطر «مجاعة جماعية» وفق الأمم المتحدة.
ودفع نقص الغذاء مئات الأشخاص إلى مغادرة شمال القطاع حيث يوجد 300 ألف شخص في اتجاه الوسط.
وحذر برنامج الأغذية العالمي، الأحد، من تزايد أزمة سوء التغذية في قطاع غزة.
وقال البرنامج الأممي إن "أزمة سوء التغذية تتزايد بقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بخطر الجوع".
 
وشدد على أن "البيانات الحديثة تظهر زيادة سريعة في مسببات سوء التغذية الحاد في القطاع".
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن "البيانات الواردة من شمالي قطاع غزة، تُظهر ارتفاع سوء التغذية لدى الأطفال خلال 4 أشهر فقط، إلى مستويات طارئة"،
كذلك حذّرت منظمة "إنقاذ الطفولة" من أن خطر المجاعة يُتوقع أن يتزايد طالما استمرت حكومة إسرائيل في عرقلة دخول المساعدات إلى غزة.
ويخضع إدخال المساعدات إلى غزّة لموافقة إسرائيل، ويصل الدعم الإنساني الشحيح إلى القطاع بشكل أساسي عبر معبر رفح مع مصر، لكنّ نقله إلى الشمال يواجه مخاطر بسبب الدمار والقتال.
 
ونقلت وكالة «الأناضول» عن شهود عيان قولهم إن 10 شاحنات تحمل الدقيق والسكر دخلت مدينة غزة. وذكروا أن آلاف المواطنين توافدوا على تلك المساعدات بالقرب من منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.(القدس العربي)

المصدر: القدس العربي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2024-02-25
16:40 | 2024-02-25
16:16 | 2024-02-25
16:08 | 2024-02-25
15:27 | 2024-02-25
15:02 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24