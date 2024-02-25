مقاطعة إسرائيل تمتد لتشمل الجامعات

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أعلنت 4 جامعات نرويجية عن إنهاء اتفاقيات تعاون مع جامعات إسرائيلية، في ظل الإبـادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزّة.وأرجعت جامعة "جنوبي شرقي النرويج" (USN) قرارها بإنهاء التعاون مع جامعة حيفا الإسرائيلية، إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، والوضع الإنساني المأسوي الذي يعيشه أهل غزّة، إضافةً إلى تجاهل الاحتلال إجراءات محكمة العدل الدولية.بدورها، قرّرت جامعة "أوسلوميت" (OsloMet) تجميد اتفاقية تبادل مع جامعة حيفا الإسرائيلية أيضاً، إضافةً إلى عدم توقيع أي اتفاقيات تعاون مع أي جامعة إسرائيلية في المستقبل.أما جامعتا "بيرجن" (UiB) و"بيرجن الهندسية" (BAS) فأعلنتا قراريهما بإنهاء تعاونهما مع أكاديمية "بتسليئيل" الإسرائيلية للفنون، بسبب تورطها في مشاريع إصلاح وتصميم لعتاد "جيش" الاحتلال والأزياء العسكرية لعناصره.وفي إثر ذلك، رحّبت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لـ"إسرائيل" (PACBI) بانضمام الجامعات الأربع إلى قائمة الجامعات الرافضة للتعامل مع الجامعات التابعة للاحتلال، في ظل مواصلته ارتكاب الإبادة الجماعية بحقّ أكثر من مليوني فلسطيني في غزّة.وأوضحت الحملة أنّ فرض الحظر العسكري والعزلة الأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية الدولية على الاحتلال أصبحا واجباً قانونياً، لا أخلاقياً فقط، وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية بـ"معقولية ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في القطاع".وبناءً على ذلك، دعت الحملة كل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية واتحادات العاملين في الجامعات والطلبة وجمعيات الخريجين للعمل على إنهاء علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية، المتواطئة جميعها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من 75 عاماً.(الميادين)