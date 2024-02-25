آخر معلومة عن ملف الهدنة.. هذا ما أعلنت عنه حماس

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مع اشتداد العمليات العسكرية على قطاع غزة المحاصر منذ أشهر، وتأكيد تل أبيب على نيتها تنفيذ اجتياح لمدينة رفح المكتظة بالسكان وسط تحذيرات دولية من خطورة الوضع، أشارعضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال إلى أن "المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار صعبة"، مشدداً على أن حماس وقياداتها تلتمس العذر لكل الأصوات الغاضبة والمتعبة في القطاع، بإشارة منه إلى صرخات الأهالي ونداءات الاستغاثة من القصف الإسرائيلي الشديد والجوع ونقص المساعدات.وأضاف:" الأصوات التي تتحدث ضد حماس في غزة قد تكون مفبركة"، موضحاً أن الحركة لم تجوع الشعب هناك بل إسرائيل ويجب التظاهر ضدها.كما تابع أن إسرائيل تدفع الشعب الفلسطيني مسؤولية الحرب، معتبراً أن التسوية السلمية لم تفعل شيئاً.أما عن المفاوضات، فشدد نزال على أن الأولوية الآن لانسحاب إسرائيل وإدخال المساعدات إلى غزة.كذلك كشف عن أن الحركة تواصلت مع أسامة حمدان بشأن ما تحدث به عن حكومة فلسطينية، معتبراً ألا داعي لحكومة جديدة ما دام هنك حكومة فلسطينية.(العربية)