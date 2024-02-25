بعد حضورهم القداس.. هجوم دمويّ على كنيسة في بوركينا فاسو

Advertisement

قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب اثنان في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية اليوم الأحد في إحدى القرى شمال بوركينا فاسو، وفق مصادر بالمنطقة.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالكنيسة التي تعرضت للهجوم قوله إن الهجوم وقع خلال تجمع زوار الكنيسة لحضور قداس الأحد.وأكد أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 15 شخصا، قضى 12 منهم على الفور و3 وافتهم المنية في مركز صحي نقلوا إليه بعد إصابتهم في الهجوم.(الجزيرة نت)