Advertisement

عربي-دولي

بعد حضورهم القداس.. هجوم دمويّ على كنيسة في بوركينا فاسو

Lebanon 24
25-02-2024 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1168353-638445021553522224.jpg
Doc-P-1168353-638445021553522224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب اثنان في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية اليوم الأحد في إحدى القرى شمال بوركينا فاسو، وفق مصادر بالمنطقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالكنيسة التي تعرضت للهجوم قوله إن الهجوم وقع خلال تجمع زوار الكنيسة لحضور قداس الأحد.
Advertisement

وأكد أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 15 شخصا، قضى 12 منهم على الفور و3 وافتهم المنية في مركز صحي نقلوا إليه بعد إصابتهم في الهجوم.(الجزيرة نت)



المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2024-02-25
19:00 | 2024-02-25
18:30 | 2024-02-25
17:51 | 2024-02-25
17:31 | 2024-02-25
16:40 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24