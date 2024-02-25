تحقيق رسمي في إسرائيل بعد فيديو واقعة "المتظاهر ولجام الفرس"

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أعلنت وزارة العدل في إسرائيل، الأحد، فتح تحقيق في حادث ظهر فيه شرطي على فرس يضرب متظاهراً مناهضاً للحكومة على رأسه باللجام، خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في تل أبيب، ليل السبت.وكان الحادث واحداً من عدة مظاهر للعنف خلال الاحتجاجات، التي شهدت أيضا قيام استخدام الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين للمرة الأولى منذ أحداث 7 تشرين الاول الماضي.وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فمن المقرّر أن يتم التحقيق في "الضربة المؤلمة" من قبل وحدة التحقيقات الداخلية للشرطة التابعة لوزارة العدل.والأحد قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن "المتظاهرين تجاهلوا تحذيراتنا وأغلقوا الطرق واشتبكوا مع القوات، رغم جهود التفاوض المتكررة".