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عربي-دولي

الخارجية الفرنسية: الحاجة ملحّة للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزّة

Lebanon 24
25-02-2024 | 18:30
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أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية على الحاجة الملحّة للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
وشدّدت على أنه "من الضروري أن يضمن وقف إطلاق النار في غزة حماية المدنيين ودخول المساعدات على نطاق واسع".
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