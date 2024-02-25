Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يفصح عن عدد قتلى أوكرانيا في الحرب

Lebanon 24
25-02-2024 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1168369-638445074612088438.jpg
Doc-P-1168369-638445074612088438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لأوّل مرّة منذ اندلاع الحرب قبل عامين، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن عدد قتلى جيش بلاده في المعارك ضد القوات الروسية.
وقدّر زيلينسكي عدد القتلى في الجيش الأوكراني على مدار سنتين بـ31 ألف جندي، في أول إفصاح رسمي عن هذه المعلومة منذ عام، بينما رفض الحديث عن عدد المصابين قائلا إن مثل هذه التفاصيل "قد تساعد روسيا".
Advertisement

لكن تقديرات زيلينسكي تقل كثيراً عما تتحدث عنه روسيا، بل تقل أيضاً حتى عن تقديرات حلفائه الغربيين.
 
فقد سبق أن تحدث مسؤولون أميركيون عن مقتل 70 ألف جندي أوكراني وإصابة 120 ألفاً.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، الأحد، عندما سئل عن عدد قتلى الجيش: "31 ألف جندي أوكراني قتلوا في هذه الحرب. الرقم ليس 300 ألف أو 150 ألفا".

وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلق الأكاذيب. لكن مع ذلك هذه خسارة كبيرة لنا. كل ضحية تعني لنا الكثير".

وفي المقابل، قدّر الرئيس الأوكراني عدد القتلى الروس بـ180 ألفاً، وقال إن خسائر موسكو البشرية بلغت 500 ألف بما في ذلك الجرحى.

ورفضت وزارة الخارجية الروسية على الفور التقديرات الأوكرانية للخسائر العسكرية، ووصفتها بأنها غير صحيحة.

ويحثّ الخبراء على توخي الحذر بشأن أرقام خسائر الطرف الآخر التي تنشرها أطراف من موسكو وكييف، يوميا في كثير من الأحيان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2024-02-25
18:30 | 2024-02-25
17:51 | 2024-02-25
17:31 | 2024-02-25
16:52 | 2024-02-25
16:40 | 2024-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24