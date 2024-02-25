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عربي-دولي

بعد الهجوم العاصف على أفدييفكا.. تقدم سريع للقوات الروسية على محاور القتال

Lebanon 24
25-02-2024 | 23:09
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بعد الهجوم العاصف والسيطرة على مدينة أفدييفكا، أحد المعاقل الأوكرانية الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك، تمكنت القوات الروسية خلال أسبوع من بسط سيطرتها على عدة بلدات وقرى، في ضربة قوية للقوات الأوكرانية.
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ومن أبرز البلدات والقرى التي نجحت القوات الروسية في السيطرة عليها خلال الأسبوع المنصرم، كرينكي على الضفة الشرقية لنهر دينبرو، والتي كانت تمثل رأس حربة للقوات الأوكرانية في خيرسون جنوبي نهر دنيبرو.

وفي زابوريجيا، استعدت القوات الروسية السيطرة على رابوتينو، التي كانت قد خسرتها في الهجوم الأوكراني المضاد خلال الصيف، كما استعادت القوات الروسية على معظم الأراضي التي فقدتها خلال ذلك الهجوم.

أما في مقاطعة دونيتسك، فقد فرضت القوات الروسية سيطرتها على قرى استراتيجية، هي بوبيدا وسيفيرن ولاستوشكينو وسيفيرنو، وتقدمت أكثر باتجاه الغرب.

بعد هذه النتائج للقوات الروسية، قالت موسكو، أمس الأحد، إن قواتها اتخذت مواقع أفضل قرب أفدييفكا ودونيتسك بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين الجيش بالتوغل أكثر داخل أوكرانيا مع مرور عامين على بداية الحرب الشاملة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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