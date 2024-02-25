الجيش الأميركي يعلن عن هجوم حوثي جديد في البحر الأحمر

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أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي أن جماعة الحوثيين أطلقت صاروخا بالستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح السفينة "إم في تورم ذور"، في خليج عدن، السبت.و"إم في تورم ذور" ناقلة كيماويات نفطية أميركية، وترفع العلم الأميركي.وأضافت القيادة المركزية الأميركية أن الهجوم لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات، وقالت إن الصاروخ أحدث فقط اضطرابا في المياه.وأوضحت القيادة أن القوات الأميركية أسقطت طائرتين مسيّرتين فوق جنوب البحر الأحمر في يوم الهجوم ذاته.