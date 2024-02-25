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عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن عن هجوم حوثي جديد في البحر الأحمر

Lebanon 24
25-02-2024 | 23:13
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أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي أن جماعة الحوثيين أطلقت صاروخا بالستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح السفينة "إم في تورم ذور"، في خليج عدن، السبت.

و"إم في تورم ذور" ناقلة كيماويات نفطية أميركية، وترفع العلم الأميركي.
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وأضافت القيادة المركزية الأميركية أن الهجوم لم يتسبب في وقوع أي أضرار أو إصابات، وقالت إن الصاروخ أحدث فقط اضطرابا في المياه.

وأوضحت القيادة أن القوات الأميركية أسقطت طائرتين مسيّرتين فوق جنوب البحر الأحمر في يوم الهجوم ذاته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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