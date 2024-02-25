Advertisement

عربي-دولي

رغم التحذير الأميركي.. خطة الإجلاء من رفح قُدمت

Lebanon 24
25-02-2024 | 23:17
A-
A+
Doc-P-1168387-638445251997077976.png
Doc-P-1168387-638445251997077976.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فيما كررت إسرائيل توعدها أمس بشن هجوم بري على مدينة رفح المكتظة في جنوب قطاع غزة رغم المفاوضات الجارية للتوصّل إلى هدنة جديدة، قدم الجيش الإسرائيلي خطة "لإجلاء" المدنيّين، حسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
Advertisement

فقد أشار المكتب في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، إلى أن الجيش "قدّم لمجلس الحرب خطّة لإجلاء السكان من مناطق القتال في غزة، فضلا عن خطة العمليات المقبلة"، في إشارة إلى رفح بطبيعة الحال، من دون أن يخوض في تفاصيل.
 
أتى ذلك، بعدما حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في حديث لشبكة "أن بي سي"، أمس الأحد، من أي عملية في رفح.

وأكد أن واشنطن ترى ضرورة عدم المضي قدما في عملية رفح دون وجود خطة لحماية المدنيين.

كما أوضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن رفح.
 
كذلك جاء هذا التحذير الأميركي بعدما جدد نتنياهو التأكيد على أن التوصّل إلى اتفاق هدنة لن يؤدي إلا إلى "تأخير" الهجوم على مدينة رفح التي يتجمّع فيها ما يقرب من مليون ونصف مليون فلسطيني على الحدود المغلقة مع مصر، وفق أرقام الأمم المتحدة. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:55 | 2024-02-26
00:48 | 2024-02-26
00:45 | 2024-02-26
00:42 | 2024-02-26
00:30 | 2024-02-26
00:17 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24