رغم التحذير الأميركي.. خطة الإجلاء من رفح قُدمت

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فقد أشار المكتب في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، إلى أن الجيش "قدّم لمجلس الحرب خطّة لإجلاء السكان من مناطق القتال في غزة، فضلا عن خطة العمليات المقبلة"، في إشارة إلى رفح بطبيعة الحال، من دون أن يخوض في تفاصيل. فيما كررت إسرائيل توعدها أمس بشن هجوم بري على مدينة رفح المكتظة في جنوب قطاع غزة رغم المفاوضات الجارية للتوصّل إلى هدنة جديدة، قدم الجيش الإسرائيلي خطة "لإجلاء" المدنيّين، حسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.فقد أشار المكتب في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، إلى أن الجيش "قدّم لمجلس الحرب خطّة لإجلاء السكان من مناطق القتال في غزة، فضلا عن خطة العمليات المقبلة"، في إشارة إلى رفح بطبيعة الحال، من دون أن يخوض في تفاصيل.

أتى ذلك، بعدما حذر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في حديث لشبكة "أن بي سي"، أمس الأحد، من أي عملية في رفح.



وأكد أن واشنطن ترى ضرورة عدم المضي قدما في عملية رفح دون وجود خطة لحماية المدنيين.



كما أوضح أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن رفح.

كذلك جاء هذا التحذير الأميركي بعدما جدد نتنياهو التأكيد على أن التوصّل إلى اتفاق هدنة لن يؤدي إلا إلى "تأخير" الهجوم على مدينة رفح التي يتجمّع فيها ما يقرب من مليون ونصف مليون فلسطيني على الحدود المغلقة مع مصر، وفق أرقام الأمم المتحدة. (العربية)