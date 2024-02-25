مرشحة للانتخابات الرئاسية في المكسيك تندد بتسريب رقم هاتفها!

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أعلنت المرشحة الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية في المكسيك كلوديا شينباوم، أنها تتلقى مكالمات ورسائل كراهية بعدما سُرّب رقم هاتفها على شبكات التواصل الاجتماعي.وتأتي القضية بعد يومين على إفشاء الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحافي، رقم هاتف صحافية، كَتبت تحقيقاً بشأن روابط مفترضة بين الحاشية الرئاسية، وتهريب المخدرات.وفي منشور على منصة "إكس"، السبت، قالت شينباوم مرشحة حزب اليسار الحاكم للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثاني من حزيران:"أتلقى حالياً باستمرار مكالمات ورسائل كراهية، لأن أحدهم نشر رقم هاتفي الخلوي على شبكات التواصل الاجتماعي"، موضحة أنها ستغيّر رقم هاتفها.وكان أحد أبناء الرئيس المكسيكي وهو خوسيه رامون لوبيز بلتران، قد ندّد أيضاً على منصة "إكس" بتسريب رقمه الخاص، وخلال جولة في ولاية سينالوا شمال غربي البلاد، وصف الرئيس المكسيكي تسريب رقم ابنه بأنه "مخز"، متهماً خصومه السياسيين بالوقوف وراء ذلك.