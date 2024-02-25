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عربي-دولي

إسرائيلي قُتل بـ"نيران صديقة" في 7 تشرين.. هذا ما كشفته صحيفة "هآرتس"

Lebanon 24
25-02-2024 | 23:20
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قتلت القوات الإسرائيلية شابا إسرائيليا عن طريق الخطأ، عندما كان يختبئ من هجوم حركة حماس المباغت يوم 7 تشرين الأول الماضي، وفق ما كشف تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس".

ويتعلق الحادث بشاب يدعى أوفيك أتون (24 عاما)، كان يحضر مهرجان "نوفا" الموسيقي عندما بدأ هجوم حماس، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
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وأوضحت "هآرتس" أن أتون هرب وصديقته من الحفل إلى كيبوتس ألوميم القريب بحثا عن ملجأ آمن، ودخلا منزل زوجين مسنين للاحتماء به.

وتطلق كلمة "كيبوتس" في إسرائيل على التجمعات السكنية الصغيرة، التي يعتمد سكانها، وهم عادة بضع مئات، على الزراعة.

وفي أعقاب ذلك، اتصل الزوجان المسنان المختبئان في غرفة أخرى بقوة أمنية إسرائيلية، جاءت وأطلقت النار على أتون عدة مرات، ظنا أنه من مسلحي حماس.

وهذه ليست المرة الوحيدة التي تطلق فيها نيران إسرائيلية بالخطأ وتقتل إسرائيليين، خلال الحرب التي بدأتها أحداث السابع من تشرين الأول.

ففي كانون الأول الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 3 رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، رغم أنهم كانوا يلوحون براية بيضاء.(سكاي نيوز)

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