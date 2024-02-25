في باريس اليوم.. 20 رئيس دولة وحكومة يجتمعون لدعم أوكرانيا

Advertisement

يجتمع نحو 20 رئيس دولة وحكومة معظمهم من أوروبا في باريس، الاثنين، للتأكيد مجدداً على وحدتهم، ودعمهم لأوكرانيا التي تواجه وضعاً مأزوماً بعد أكثر من عامين على حرب ضارية مع روسيا.وسيحضر الاجتماع الذي يستضيفه قصر الإليزيه وسيفتتح بمداخلة عبر الفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معظم الزعماء الأوروبيين بينهم المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس البولندي أندريه دودا، بالإضافة إلى رؤساء وزراء 15 دولة في الاتحاد الأوروبي.وقال الإليزيه، إن ممثلي المجر وسلوفاكيا، وهما الدولتان الأكثر تحفظاً في الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا، لن يحضرا "لأسباب تتعلق بجدول الأعمال"، ويشارك في الاجتماع ممثلان عن الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.والهدف يكمن في "إعادة التعبئة ودراسة كافة سبل دعم أوكرانيا بشكل فعال"، حسبما ذكر الإليزيه، وسط قلق سائد في حين تجد كييف نفسها في وضعية مأزومة في مواجهة روسيا، لافتقارها عسكرياً للعديد والعتاد.وذكرت الرئاسة الفرنسية أن "الأمر يتعلق بدحض الانطباع بأن الأمور تنهار، والتأكيد من جديد على أننا لم نتعب، وأننا مصممون على وقف العدوان الروسي. نريد أن نبعث رسالة واضحة إلى بوتين بأنه لن ينتصر على أوكرانيا".وفي حين من غير المرتقب الإعلان عن مساعدات جديدة، سيدرس المشاركون سبل "القيام بعمل أفضل وأكثر حسماً"، في حين أكدت كييف، الأحد، أن نصف الأسلحة الغربية الموعودة، يتم تسليمها بشكل متأخر.وقالت الرئاسة الفرنسية: "الجميع يبذلون كل ما في وسعهم لتسليم الأسلحة.. يجب أن نكون جميعاً قادرين على القيام بعمل أفضل معاً، كل وفق قدراته".ووقعت دول أوروبية عدة بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، اتفاقات أمنية ثنائية مع كييف في الأسابيع الأخيرة، لكن الاتحاد الأوروبي يجد صعوبة في الإيفاء بالتزاماته، خاصة فيما يتعلق بتسليم القذائف.