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عربي-دولي

"من سجون إسرائيل مباشرة"... نتنياهو يشترط إرسال الأسرى الفلسطينيين "الثقيلين" إلى قطر

Lebanon 24
25-02-2024 | 23:38
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اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال جميع الأسرى "الثقيلين" الذين سيجري إطلاقهم بموجب اتفاق متوقع حول غزة، من سجون إسرائيل مباشرة إلى قطر دون أن يضمن نجاح الاتفاق.
وذكر تقرير "واينت" الإسرائيلية أن هذا الطلب لم تتم مناقشته خلال المباحثات التي جرت في باريس بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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وقال نتنياهو أمس الأحد: "نعمل جميعا على صفقة للإفراج عن الرهائن، لكن لا نضمن نجاحها".
وكان مجلس الوزراء الحربي قد قرر يوم أمس في مؤتمر، عبر تقنية الفيديو، أن الوفد الذي سيغادر غدا إلى قطر لمناقشة تفاصيل صفقة الرهائن سيطالب، كشرط لتقدم المفاوضات، بقائمة بأسماء المختطفين على قيد الحياة.
وقال نتنياهو خلال المؤتمر إنه "غير مستعد للمضي قدما حتى نحصل على إجابات حول هذه القضية. هذه ليست الطريقة التي تتفاوض بها. علينا أن نكون أقوياء".
كما طالب نتنياهو بأن يكون الإفراج عن المعتقلين "الثقيلين" مشروطا بترحيلهم إلى قطر.
وتخشى مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات من أن نتنياهو يتشدد في مواقفه من أجل نسف الصفقة بسبب الضغوط السياسية.
جدير بالذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تتوسط للتوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح قرابة 134 أسيرا يعتقد أن حماس تحتجزهم منذ 7 تشرين الاول في غزة. (RT)
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