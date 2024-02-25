كيف استثمرت طهران علاقتها مع الأسد؟

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وكما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق هذا الشهر، خلال زيارة إلى دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لما يعرف بـ"الثورة الإسلامية عام 1979" إن طهران تعتبر سوريا "خطا أماميا" في جبهة "محور المقاومة"، وفق تعبيره.



وبعد لقائه في 11 شباط مع كبار المسؤولين السوريين والرئيس بشار الأسد، أكد عبد اللهيان دور دمشق الهام في "مواجهة الأعداء" وإرساء "الاستقرار والأمن" في المنطقة المتزايدة اضطرابا.



وبينما تحدث عبد اللهيان عن الحرب في قطاع غزة كمحفز لزيادة التعاون مع دمشق، أشار مراقبون وتقارير إعلامية إلى أن الانتكاسات المباشرة لمصالح إيران في سوريا تجبر طهران على إعادة حساباتها في نهجها العام. لا تزال إيران حريصة على دعم تحالفها طويل الأمد مع الحكومة السورية، رغم أن ذلك قد يهدد واحدا من أكبر أهدافها الرئيسية، وهو "النأي بنفسها عن خط النار في حروبها بالوكالة في الشرق الأوسط" وفق تقرير لموقع إذاعة أوروبا الحرة.وكما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق هذا الشهر، خلال زيارة إلى دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لما يعرف بـ"الثورة الإسلامية عام 1979" إن طهران تعتبر سوريا "خطا أماميا" في جبهة "محور المقاومة"، وفق تعبيره.وبعد لقائه في 11 شباط مع كبار المسؤولين السوريين والرئيس بشار الأسد، أكد عبد اللهيان دور دمشق الهام في "مواجهة الأعداء" وإرساء "الاستقرار والأمن" في المنطقة المتزايدة اضطرابا.وبينما تحدث عبد اللهيان عن الحرب في قطاع غزة كمحفز لزيادة التعاون مع دمشق، أشار مراقبون وتقارير إعلامية إلى أن الانتكاسات المباشرة لمصالح إيران في سوريا تجبر طهران على إعادة حساباتها في نهجها العام.

علاقات وطيدة

على مدى عقود، استثمرت إيران في علاقاتها مع سوريا في إطار جهود الجمهورية الإسلامية لتصدير "ثورتها" إلى العالم العربي والإسلامي.

وحقق الإيرانيون نجاحات كبيرة مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والد رئيس النظام الحالي لسوريا، عندما أصدروا فتوى باعتبار الطائفة العلوية –التي تنتمي إليها الأسرة الحاكمة في سوريا - "طائفة شيعية"، بحسب ثاناسيس كامبانيس، مدير مؤسسة "سنشري فاونديشن" البحثية ومقرها الولايات المتحدة.



وتعززت تلك العلاقات بشكل أكبر خلال فترة حكم بشار الأسد، لا سيما بعد دخول القوات الأميركية للعراق في عام 2003.

ولا يزال الأسد في السلطة على الرغم من الحرب الأهلية السورية المدمرة، والتي تدخلت فيها إيران عسكريا في عام 2013 لمنع الإطاحة بالأسد على يد المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة والغرب.



وفي الوقت نفسه، تمكنت طهران من تعزيز نفوذها بشكل كبير في سوريا دون الحفاظ على وجود عسكري كبير من خلال نشر مئات من ضباط الحرس الثوري الإيراني لتجنيد وتدريب عشرات آلاف من المقاتلين المحليين والأجانب.

جبهة جديدة



قال حميد رضا عزيزي، الزميل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، إنه ابتداء من عام 2018، سمحت "انتصارات النظام" في الحرب الأهلية السورية لإيران بتقليص عدد مقاتلي الحرس الثوري الإيراني هناك، مع دمج المرتزقة الأجانب والمقاتلين المحليين الذين دربتهم لدعم القوات المسلحة السورية.



وسمحت "النجاحات في سوريا" لطهران بدعم دفاعاتها ضد احتمال قيام إسرائيل بهجوم على الأراضي الإيرانية.

في الوقت نفسه، مارست إيران الضغوط على إسرائيل والولايات المتحدة مع الحفاظ على هدفها الرئيسي المتمثل في تجنب الحرب المباشرة، حيث تلقى المقاتلون بالوكالة الذين قامت بتدريبهم وتجهيزهم معظم الضربات الانتقامية في سوريا.



وفي ظل التوترات المتصاعدة، لم تتمكن طهران من تجنب الانتقام المباشر لدعمها المفتوح لوكلائها وشركائها، وتعرضت مواقع وأفراد إيرانيون في سوريا لضربة شديدة.

إعادة الحسابات؟

في أعقاب مقتل موسوي وغيره من كبار أفراد الحرس الثوري الإيراني، نقل تقرير لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر عن مصادر متعددة قولها إن إيران قلصت نشرها لكبار الضباط، وستعتمد بشكل أكبر على المجموعات الشيعية المتحالفة معها للحفاظ على النفوذ الإيراني في سوريا. (الحرة)