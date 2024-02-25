دولة تواجه الفترة الأكثر جفافاً في تاريخها: نقترب من "صفر مياه"!

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تعاني مكسيكو سيتي، إحدى أكبر المدن في العالم، من أزمة مياه حادة نتيجة لتأثيرات تغير المناخ والجفاف المتزايد.ويعاني سكان المدينة، البالغ عددهم 22 مليون شخص، من انقطاعات متكررة في إمدادات المياه، مما يؤثر على حياتهم اليومية ويهدد بإسقاط المدينة في حالة من الفوضى، بحسب تقرير نشرته سي إن إن اليوم الأحد.وأدت سنوات من انخفاض هطول الأمطار بشكل غير طبيعي، وفترات طويلة من الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة بفعل تغير المناخ، إلى زيادة الضغط على نظام المياه، واضطرت السلطات إلى فرض قيود كبيرة على ضخ المياه من الخزانات.وقال العالم في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك كريستيان دومينغيز سارمينتو: "تعاني عدة أحياء من نقص المياه منذ أسابيع، ولا يزال هناك 4 أشهر متبقية لبدء هطول الأمطار".ويقلل السياسيون من أهمية الأزمة، لكن بعض الخبراء يقولون إن الوضع وصل الآن إلى مستويات حرجة لدرجة أن مدينة مكسيكو يمكن أن تتجه نحو "يوم صفر مياه" في غضون أشهر، حيث تجف الصنابير في مساحات شاسعة من المدينة.ذكرت وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع في أوائل شباط، أن مسؤولاً قال إنه بدون هطول أمطار غزيرة، يمكن أن يصل "يوم الصفر مياه" في وقت مبكر من 26 حزيران المقبل.