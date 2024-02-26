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بحضور الموساد.. محادثات في قطر حول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
26-02-2024 | 00:03
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كشف مسؤول إسرائيلي أنه من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى قطر، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات حول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول قوله إن المحادثات في قطر سوف تكون مكثفة، وسيشارك فيها الوسطاء بغية تضييق هوة الخلافات في وجهات النظر بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار مع حماس، وإطلاق سراح محتجزين في قطاع غزة.
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كما أبلغ المسؤول الإسرائيلي الصحيفة الأميركية أنه من المتوقع أن ترسل إسرائيل مجموعة من رجال الموساد لبحث التفاصيل الدقيقة، مثل هوية المحتجزين والسجناء الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم.

كذلك لفت إلى أن الوفد الذي سيصل إلى قطر سيكون برئاسة رئيس الموساد دافيد بارنياع، الذي قاد وفد بلاده في محادثات باريس.

فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول مصري طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن محادثات باريس من المتوقع أن تستمر في قطر ثم في القاهرة في وقت لاحق.

مقترح جديد
أتت هذه التطورات بعدما كشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع بعض التفاصيل عن مقترح جديد وضع على الطاولة بشأن غزة.

وبين أنه يتضمن وقف القتال ليوم واحد مقابل كل محتجز إسرائيلي في غزة يتم الإفراج عنه.

كما لفت إلى أن وقف النار قد يمتد نحو ستة أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصا، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

أيضاً سيتم الإفراج عن عشرة أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي تطلق سراحه الفصائل الفلسطينية.

إلى ذلك، يتضمن الاتفاق موافقة إسرائيل على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في الشمال، وكذلك إعادة إعمار القطاع.

هذا وعبرت المصادر الإسرائيلية عن تفاؤلها بالتوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان، وأن هناك إمكانية لإجراء مفاوضات في القاهرة. (العربية)

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