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عربي-دولي

زيّف صوت بايدن باتصال هاتفي.. ومفاجأة حول هوية المتورط (صور)

Lebanon 24
26-02-2024 | 00:03
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بعد مرور أكثر من شهر على المكالمة المزيفة بصوت الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي أثارت بلبلة في الولايات المتحدة، وقلقاً من دخول الذكاء الاصطناعي على خط الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل، كشفت هوية المتورط.
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فقد أقرَ ستيف كرامر، المستشار السياسي المخضرم الذي يعمل لصالح مرشح ديمقراطي منافس لبايدن على ما يبدو، بأنه كلف بإجراء المكالمة التي انتحلت شخصية الرئيس عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.
 
ولم يعرب الرجل عن أي ندم حول تصرفه هذا، على الرغم من أنه تسبب في تثبيط وتخفيف المشاركة بالانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية في نيو هامبشاير.

وقال كرامر في بيان مساء أمس الأحد إنه نسخ صوت بايدن بكل سهولة عبر استخدام تقنية بسيطة على الإنترنت، داعياً إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات من أجل منع غيره من القيام بذلك، وفق ما نقلت شبكة إن بي سي نيوز. 

كما أكد أنه يمكن لأي شخص تكرار ما فعله عبر 500 دولار فقط.
 
من جانبه، كشف بول كاربنتر، وهو ساحر يقدم عروضا في شوارع نيو أورليانز، أن كرامر استأجره لاستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملف صوتي يكرر صوت بايدن وهو يقرأ النص الذي أعده له كرامر مسبقا.

وحصل الساحر على 150 دولارًا مقابل عمله هذا، وفق ما أظهرت معاملات Venmo والرسائل النصية التي شاركها مع NBC News. (العربية) 
 
الساحر المتجول بول كاربنتر الذي زيف صوت بايدن (أسوشييتد برس)
 
الساحر المتجول بول كاربنتر الذي زيف صوت بايدن (أسوشييتد برس)
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