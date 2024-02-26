مرحلة صعبة من الانتخابات... هذا ما يتنظر ترامب في الأسابيع الخمسة المقبلة

يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والمرشح المتوقع للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 2024، مرحلة صعبة خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، بينما يسعى لقلب الموازين في ما يعرف بالولايات المتأرجحة.

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وحقق ترامب، السبت، فوزا سهلا على منافسته، نيكي هايلي، في الانتخابات التمهيدية في ولاية ساوث كارولاينا، ليواصل سلسلة من الانتصارات، مقتربا من نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة على التوالي والتنافس مجددا أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وكان ترامب الأوفر حظا للفوز في الولاية الواقعة في الجنوب على الرغم من قائمة التهم الجنائية الموجهة إليه ووضع هايلي لأن الولاية هي مسقط رأسها وسبق لها الفوز هناك بمنصب الحاكم لفترتين.

وسيعزز فوز ترامب الكبير دعوات حلفائه الذين يطالبون بانسحاب هايلي، آخر منافسي ترامب المتبقين، في السباق الانتخابي الحزبي.

وفي أوّل تصريحات له بُعيد فوزه، وفي مؤشّر إلى أنّه لم يعد يرى في هايلي تهديدا له، توجّه ترامب من كولومبيا، عاصمة الولاية، إلى الرئيس الأميركي بالقول "جو (بايدن) أنت مطرود!".

انتقادات

يواجه ترامب عدة انتقادات من طرف الناخبين، وفق استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا.

وقال 35% من الناخبين إن (ترامب) لن يكون لائقا للمنصب إذا أدين بارتكاب أي جريمة، بينما يعتقد حوالي ربع ناخبي ترامب أنه متطرف للغاية بحيث لا يمكنه الفوز في نوفمبر.

وقال حوالي 40% من أنصار نيكي هايلي إن تصويتهم لها كان مدفوعا بمعارضة ترامب.

أهم المحطات:

سعي ترامب لقلب الموازين والعودة إلى البيت الأبيض محفوف ببعض الاستحقاقات الصعبة خلال 37 يوما القادمة، وذلك في خمس ولايات متأرجحة ومصيرية في ذات الوقت، وهي:

1- ميشيغان (27 شباط):



يبحث الجمهوري البارز في السباق إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان الثلاثاء عن فوز من شأنه أن يجعله أقرب بكثير إلى أن يصبح مرشح حزبه.

وعلى الجانب الديمقراطي، ستقدم انتخابات ميشيغان اختبارا جديا لقدرة الرئيس جو بايدن على التغلب على المعارضة داخل الحزب الديمقراطي المرتبطة برد فعله على حرب إسرائيل مع حماس.

وفاز ترامب في ميشيغان، في 2016 بفارق 10700 صوت، وخسر بـ154 ألف صوت في 2020.

2- نورث كارولاينا (5 اذار):

فاز في نورث كارولاينا بفارق 173 ألف صوت في عام 2016، وفاز بها أيضا بـ 74 ألف صوت في عام 2020.

3- جورجيا (12 اذار):

فاز في جورجيا بفارق 211 ألف صوت في عام 2016، وخسر بفارق 12 ألف صوت في عام 2020.

أريزونا (19 اذار):

فاز في أريزونا بفارق 91 ألف صوت في عام 2016، وخسر بفارق 10 آلاف صوت في عام 2020.

ويسكنسن (2 نيسان):

فاز في ويسكنسن بفارق 23 ألف صوت في عام 2016، وخسر بفارق 21 ألف صوت في عام 2020.

وكان ترامب قد هيمن على جميع المنافسات الخمس، التي جرت حتى الآن في كل من ساوث كارولاينا، وأيوا، ونيو هامبشير، ونيفادا، وفي "فيرجن آيلند" (جزر العذراء) الأميركية. (الحرة)





