الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس اليوم.. اليكم التفاصيل

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قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني عبد الإله الأتيرة إن الحكومة الفلسطينية ستضع استقالتها بتصرف الرئيس محمود عباس بعد جلستها الأسبوعية المقررة اليوم الاثنين.وكشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس محمود عباس يُعد لتشكيل حكومة جديدة، استعداداً لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليست حكومة سياسية.وأضافت المصادر أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى هو مرشح الرئيس الفلسطيني لرئاستها.وكان مصدر فلسطيني أشار، أمس الأحد، لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى ترجيح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري. (سكاي نيوز)