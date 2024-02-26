19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس اليوم.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
26-02-2024
|
01:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني عبد الإله الأتيرة إن الحكومة الفلسطينية ستضع استقالتها بتصرف الرئيس محمود عباس بعد جلستها الأسبوعية المقررة اليوم الاثنين.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس محمود عباس يُعد لتشكيل حكومة جديدة، استعداداً لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.
Advertisement
وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليست حكومة سياسية.
وأضافت المصادر أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى هو مرشح الرئيس الفلسطيني لرئاستها.
وكان مصدر فلسطيني أشار، أمس الأحد، لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى ترجيح تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما جرى مع فنان لبنانيّ في مطار بيروت
09:30 | 2024-02-25
25/02/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
Lebanon 24
الأمطار عائدة في هذا التاريخ... رياح ناشطة والحرارة ستنخفض
06:00 | 2024-02-25
25/02/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة نادرة لنصرالله في أحد شوارع بيروت.. شاهدوها
04:40 | 2024-02-25
25/02/2024 04:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـLBCI.. هذه وجهتها الجديدة
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـLBCI.. هذه وجهتها الجديدة
12:30 | 2024-02-25
25/02/2024 12:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"دخلت لبنان وحاولت استهداف نصرالله".. ما هي "وحدة شلداغ الإسرائيلية"؟
Lebanon 24
"دخلت لبنان وحاولت استهداف نصرالله".. ما هي "وحدة شلداغ الإسرائيلية"؟
14:00 | 2024-02-25
25/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2024-02-26
تقرير لـ"Middle East Eye": هل يمكن لسلاح الحوثيين الجديد تغيير قواعد اللعبة؟
02:56 | 2024-02-26
اسرائيل تصادق على "نقل تجريبي" للمساعدات الإنسانية إلى غزة
02:50 | 2024-02-26
بعد استهدافها... الأقمار ترصد السفينة البريطانية "روبيمار" وتكذب الحوثي
02:40 | 2024-02-26
اسرائيل تزعم اعتراض صاروخ أطلق من لبنان.. وشظايا في هذه المنطقة
02:38 | 2024-02-26
المهلة انتهت.. بماذا سترد إسرائيل على محكمة العدل الدولية؟
02:25 | 2024-02-26
حظوظ بايدن بالفوز في ميشيغان على المحك بسبب الأميركيين العرب
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
26/02/2024 10:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
26/02/2024 10:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
26/02/2024 10:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24