Advertisement

عربي-دولي

في خليج عدن... هجوم آخر للحوثيين على ناقلة أميركية

Lebanon 24
26-02-2024 | 01:18
A-
A+
Doc-P-1168437-638445324367244747.jpg
Doc-P-1168437-638445324367244747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القيادة المركزية الأميركية صباح اليوم الاثنين أن جماعة الحوثيين اليمنية أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن استهدف على الأرجح ناقلة أميركية بخليج عدن مساء السبت، دون أن يصيبها.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان لها إنه "في الساعة 23.45 مساء السبت 24 شباط، أطلق الحوثيون.. صاروخا باليستيا مضادا للسفن، على ما يرجح أنها ناقلة المنتجات البتروكيميائية M/V Torm Thor، التي ترفع العلم الأميركي وتملكها وتديرها الولايات المتحدة في خليج عدن".
Advertisement
وأضاف البيان أن "الصاروخ سقط في المياه دون أن يسفر عن أي أضرار أو إصابات".
وذكرت القيادة الوسطى في أنه في وقت سابق بالمساء، حوالي الساعة 9 بتوقيت صنعاء، أسقطت قواتها اثنتين من الطائرات المسيرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر الأحد، ضمن إجراء للدفاع عن النفس، بينما تحطمت طائرة بدون طيار ثالثة بسبب فشل مقدر أثناء التحليق.
وكانت القيادة الوسطى أعلنت مساء السبت أن المدمرة الأميركية USS Mason أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في مضيق عدن يحتمل أنه كان يستهدف ناقلة البتروكيماويات الأمريكية Torm Thor.   
(RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-02-26
02:56 | 2024-02-26
02:50 | 2024-02-26
02:40 | 2024-02-26
02:38 | 2024-02-26
02:25 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24