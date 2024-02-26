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عربي-دولي

خلط بين الرئيسين الصيني والروسي... بايدن: مشيت معه 27 ألف كلم (فيديو)

Lebanon 24
26-02-2024 | 01:22
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ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح ضبابي جديد .. وهذه المرة خلط بين الرئيسين الصيني والروسي.
وفي أحدث هذه التصريحات غير المنطقية، أدلى بايدن بكلام غير مفهوم عن الرئيس الصيني شي جين بينغ وقال: "لقد قضيت الكثير من الوقت مع شي جين بينغ. هذا هو الشخص الذي لدي معه الكثير من الخلافات".
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وأضاف: "عندما كنت نائب الرئيس وفي منصب الرئيس... أخبرني رئيسي أنه يريدني أن أتعرف إلى شي جين بينغ. لأنه كان من الواضح أنه يترأس روسيا... الصين. وحينها كانت لدينا مشاكل مع روسيا".
وبحسب بايدن، فقد مشى مع شي جين بينغ أكثر من 27 ألف كيلومتر في أنحاء الولايات المتحدة والصين. (RT)
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