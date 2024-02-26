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عربي-دولي

بالفيديو.. رئيس الوزراء الهندي يغطس تحت الماء ويصلي في قاع بحر العرب

Lebanon 24
26-02-2024 | 01:26
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غطس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تحت الماء أمس الأحد لأداء صلاة في معبد هندوسي مغمور بالمياه.
وفي الفيديو الذي نشرته وسائل إعلامية هندية، يظهر مودي وهو يغطس في بحر العرب قبالة ساحل ولاية غوجارات، وقد قدمت له عصا من ريش الطاووس في موقع المعبد المغمور بالمياه، الذي يعتبره المؤمنون بالديانة الهندوسية مقدسا. 
 
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كما نشر رئيس الوزراء صورا وهو يرتدي معدات الغوص وينزل إلى البحر لأداء الصلاة في الموقع ذي الأهمية التاريخية والروحية.
وعن تجربته، كتب مودي عبر منصة X: "كانت الصلاة في مدينة دواركا، المغمورة في المياه، تجربة إلهية للغاية. لقد شعرت بالارتباط بعصر قديم من العظمة الروحية والتفاني الخالد".


وقام بمشاركة مقطع فيديو على X يشرح بالتفصيل تجربته في الغوص: "Dwarka Darshan تحت المياه... حيث يلتقي الروحاني والتاريخي، حيث كانت كل لحظة عبارة عن لحن إلهي يردد حضور بهاجوان شري كريشنا الأبدي". (RT)

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