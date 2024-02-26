Advertisement

عربي-دولي

بالصورة... لقاء يجمع وزيرا إسرائيليا بنظيره السعودي في أبو ظبي

Lebanon 24
26-02-2024 | 02:01
A-
A+
Doc-P-1168458-638445351909501034.jpg
Doc-P-1168458-638445351909501034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين، بأن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، التقى وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.


وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن "بركات التقى القصبي، في ضيافة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، خلال حفل لوزراء الاقتصاد الذي أقيم في أبو ظبي". 
Advertisement
 
ونقلت عن الوزير الإسرائيلي قوله خلال اللقاء للوزير السعودي إن "دولة إسرائيل مهتمة بالسلام مع الدول التي تسعى للسلام ويمكننا أن نصنع التاريخ معا".
 
كذلك، نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخبر، وتداول ناشطون صورة للقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
من جهته لم يذكر الإعلام السعودي اللقاء حتى الآن.
 
وكانت وكالة "وام" الإماراتية للأنباء، أفادت اليوم الاثنين بانطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي بمشاركة 175 وفدا.
 
 
وقال رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في كلمة موجهة إلى ضيوف المؤتمر إن "التجارة رافد أساسي للتنمية والسلام في العالم، واستضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي المهم تجسيد لحرصها على التعاون مع مختلف الأطراف لدعم التجارة الدولية، وخدمة القضايا والأهداف العالمية المشتركة". (RT)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-02-26
02:56 | 2024-02-26
02:50 | 2024-02-26
02:40 | 2024-02-26
02:38 | 2024-02-26
02:25 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24