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عربي-دولي

هجوم صاروخي جديد على قاعدة حقل "كونيكو" شرقي سوريا

Lebanon 24
26-02-2024 | 02:12
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استهدفت المجموعات المدعومة من إيران، فجر اليوم الاثنين، قاعدة حقل كونيكو للغاز التي يتمركز فيها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، برشقة صواريخ، بحسب ما أفاد مراسلنا.
 
ووفقا لمراسلنا، فقد سمع دوي انفجارات في محيط القاعدة مع تصدي المضادات الارضية للصواريخ.
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وبحسب مصادر محلية، وقع صاروخان في محيط القاعدة دون ورود معلومات عن خسائر أو أضرار داخل القاعدة.



كما استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية على دفعتين إلى قاعدة "خراب الجير" بريف رميلان شمالي الحسكة، قادمة من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي.
وضمت التعزيزات 60 شاحنة محملة بصناديق مغلقة وأسلحة ومعدات عسكرية وصهاريج وقود.


تزامن وصول هذه التعزيزات مع هبوط طائرة شحن عسكرية تحمل معدات عسكرية متطورة وذخائر بطاريات مضادة للطيران في ذات القاعدة.
يذكر ان القوات الأميركية عززت مواقعها في شمال شرقي سوريا خلال الشهر الأخير بشكل مكثف كما تقوم بإجراء تدريبات عسكرية بقواعدها بشكل شبه يومي. (سكاي نيوز)
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