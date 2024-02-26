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عربي-دولي

حظوظ بايدن بالفوز في ميشيغان على المحك بسبب الأميركيين العرب

Lebanon 24
26-02-2024 | 02:25
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تضع الحرب بين إسرائيل و"حماس" حظوظ الرئيس الأميركي جو بايدن، بالفوز بالانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان على المحك، حيث يخشى من موقف الناخبين المسلمين ومن أصول عربية.

وأعربت حاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر، عن قلقها من أن بايدن "يخاطر بفقدان الدعم بين الأميركيين العرب والمسلمين في الولاية بسبب دعمه لإسرائيل في الحرب على غزة".
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ويبرز الخطر مع الانتخابات التمهيدية في ميشيغان، بينما يحث منتقدو بايدن من الحزب الديمقراطي، على عدم التصويت له، الثلاثاء 27 شباط. 

وأخبر الديمقراطيون فريق الرئيس أنهم قلقون من أن موقفه "المؤيد لإسرائيل" سيؤدي إلى تنفير الناخبين في ولاية فاز بها أصلا بفارق ضئيل في انتخابات عام 2020 وهي التي تضم عددا كبيرا من العرب الأميركيين.

وقال عباس علوية، المتحدث باسم حملة "استمع إلى ميشيغان"، إن بايدن خسر المجتمع "على المستوى الأساسي".

وقالت النائبة، ديبي دينغل، إن الجالية العربية الأميركية في ميشيغان "غاضبة جدا الآن.. بعض العائلات فقدت 20 أو 40 فردا" خلال الحرب في غزة، مضيفة: "لا أعتقد أننا كنا بحاجة إلى التصويت غير الملتزم لكي يفهم البيت الأبيض أن هناك بالفعل الكثير من الأشخاص المتضررين في ميشيغان".

وتضم ميشيغان عددا كبيرا من السكان المسلمين والعرب الأميركيين، وتفتخر بعضوية النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان)، التي تضغط من أجل "عدم الالتزام" بالتصويت لبايدن.

وقال متحدث باسم حملة بايدن لإذاعة NPR: "إنه يعمل بلا كلل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
المصدر: روسيا اليوم
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