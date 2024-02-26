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اسرائيل تصادق على "نقل تجريبي" للمساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
26-02-2024 | 02:56
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أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي بأن مجلس الوزراء الحربي صادق على "نقل تجريبي" للمساعدات الإنسانية من إسرائيل إلى شمال قطاع غزة.

وفي التفاصيل، فقد أكد الموقع أن "المجلس الحربي وافق على بدء مشروع تجريبي لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل إلى شمال قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "بذلك، تستجيب تل أبيب للضغوط الأميركية لإدخال المساعدات مباشرة إلى شمال قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء والماء والمجاعة".
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وأضاف الموقع أن "شاحنات المساعدات ستخضع لتفتيش أمني في معبر كرم أبو سالم أو معبر نيتسانا، وستسافر عبر الأراضي الإسرائيلية وتدخل عبر الممر الإنساني إلى شمال غزة".

ونقل "واينت" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده أن "الموافقة تمت على خطة تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة تمنع النهب".
المصدر: روسيا اليوم
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