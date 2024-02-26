ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "في أوائل كانون الثاني، بدأت الولايات المتحدة شن سلسلة من الضربات العسكرية على أهداف الحوثيين. وفي أوائل شباط، قامت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتوسيع ضرباتها لتشمل أهدافًا ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والمجموعات التابعة له في العراق وسوريا. لقد أساء الكثيرون تفسير هذه الضربات، بل وعارضوها، حيث من غير المرجح أن تحقق الردع. لكنها ليست مصممة لتحقيق هذه النتيجة".

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بحسب الصحيفة، "إن الضربات ضد المجموعات المدعومة من الدولة مثل الحوثيين تؤدي إلى تدهور القدرات العسكرية لهذه الجماعات، كما وهي المسار الوحيد على المدى القريب للحد من التهديد المباشر الذي تشكله، أضف إلى ذلك أنها تقلل من التهديد، لكنها لن تردع الحوثيين عن مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر. في كانون الثاني، عندما سأل أحد المراسلين بايدن عما إذا كان يعتقد أن الضربات الأولية كانت ناجحة، أجابه بوضوح: "هل يوقفون الحوثيين؟ كلا. هل سيستمرون؟ نعم"."

وتابعت الصحيفة، "ينطبق الأمر نفسه على كيفية رد إدارة بايدن على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تشنها الجماعات المسلحة العراقية والسورية، والتي أودت بحياة ثلاثة جنود أميركيين في موقع حدودي داخل الأردن وعلى طول الحدود السورية. مرة أخرى، اختار بايدن توجيه ضربة بينما كان يدرك أيضًا أن مثل هذه الضربات لن تردع الجماعة بشكل شبه مؤكد عن شن هجمات إضافية. ومع ذلك، يمكن لمثل هذه الضربات أن تجر القادة الرئيسيين خارج ساحة المعركة، مما يشكل تحديًا لإيران والمجموعات التي تدعمها لشن نفس الكمية والنوعية من الهجمات في المستقبل. لكن هذا التأثير لن يحدث بعد بضع جولات من الضربات، وستكون هناك أوقات يشن فيها هؤلاء المسلحون هجمات ناجحة على الرغم من الضغوط العسكرية".

وأضافت الصحيفة، "في الواقع، أظهرت الجماعات العراقية والسورية التي استهدفتها أيضاً الولايات المتحدة تصميمها من خلال ضرب المقاتلين الذين تدعمهم أميركا في سوريا بهجوم مميت بطائرة مسيّرة بعد أيام. مؤخراً، عندما سُئل جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، عن ردع الحوثيين، أشار إلى أن المهمة تهدف إلى "تعطيل وإضعاف"، وقد استخدم نفس المصطلحات لوصف توسع الضربات الأميركية في العراق وسوريا. وفي الحقيقة، إن الهدف ليس إقناع المسلحين المدعومين من إيران بتغيير حساباتهم، فهذا مستحيل إلى حد ما، إنما بهدف الحد من قدرتهم على شن هجمات فعالة. وفي السياق الحالي، يكاد يكون الردع غير قابل للتحقيق".

وبحسب الصحيفة، "على الرغم من الادعاءات الخادعة التي تقول عكس ذلك، فإن أياً من هذه الجماعات لن تتوقف عن شن الهجمات. وتقوم الولايات المتحدة بحق بتوسيع عملياتها ضد هذه الجماعات لإضعاف قدراتها العسكرية، والحملة المستمرة تحمل وعدًا بتقليل التهديد الذي تشكله على المصالح الأميركية. وتمتلك الولايات المتحدة وحلفاؤها الداعمون للمهمة العسكرية الوسائل اللازمة لتهديد قيادة هذه الجماعات، فضلاً عن قدرتها على الاستطلاع وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة. وحتى وقت قريب، اعتمدت الولايات المتحدة بشكل كبير على العمل الدفاعي بدلاً من ملاحقة هذه الجماعات مباشرة".

وتابعت الصحيفة، "مع ذلك، فإن بداية الحملة ضد الحوثيين اتبعت مخططًا واعدًا، فقد استخدمت الطائرات ضربات متعمدة ومخططا لها مسبقًا لضرب رادار الحوثيين والدفاعات الجوية ومنصات الإطلاق والصواريخ والطائرات المسيّرة. وتشكل هذه الأنواع من الضربات تحديًا لأن الكثير من معدات الحوثيين متنقلة. لكن التقييمات الأميركية المبكرة تشير إلى أن بضع عشرات من جولات الضربات أدت بالفعل إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين. من المؤكد أن المزيد من هجمات الحوثيين قادمة، لكن الهدف، مرة أخرى، ليس منعهم من الهجوم ولكن تقليل المخاطر التي تشكلها هذه الهجمات المستقبلية الحتمية. والمفتاح هو حرمان الحوثيين من القدرة على شن هجمات معقدة تجمع بين الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية. والأمر نفسه ينطبق على كتائب حزب الله المدعومة من إيران في العراق وسوريا".

وختمت الصحيفة، "الهجمات مقبلة. إن دعم سياسة الولايات المتحدة هو الطريقة الوحيدة لتقليل تأثير هذه الهجمات على المدى القريب".