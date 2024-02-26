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رئيس الوزراء الفلسطيني يقدم استقالته.. واستعدادات لتشكيل حكومة تكنوقراط!

Lebanon 24
26-02-2024 | 03:57
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اليوم الإثنين، قدّم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه استقالة حكومته للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال محمد اشتيه في كلمة له إن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية، وأكد "سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى إقامة الدولة الفلسطينية".
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وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن المرحلة المقبلة تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة، مضيفا أنها تحتاج أيضا لإدارة السلطة لكافة الأراضي الفلسطينية.

وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق أن محمود عباس يُعد لتشكيل حكومة جديدة، استعداداً لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.

وقالت المصادر إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء (تكنوقراط)، وليست حكومة سياسية.

وأضافت المصادر أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى هو مرشح الرئيس الفلسطيني لرئاستها.

وتأتي هذه التطورات تعزيزا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب. (سكاي نيوز)

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