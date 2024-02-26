المجر تصادق على طلب انضمام السويد لحلف الناتو

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توقع مراقبون أن يصادق البرلمان المجري على طلب انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال جلسته العامة الأولى التي يعقدها اليوم الإثنين بعد عودته من العطلة الشتوية.وكانت لجان برلمانية قد وافقت بالفعل على التصديق على انضمام السويد، والآن كل ما هو متبقي هو موافقة البرلمان بكامل أعضائه.وتعد المجر الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء الـ 31 في حلف شمال الأطلسي التي لم تصادق حتى الآن على انضمام السويد. ويجب على جميع الأعضاء الموافقة على طلبات الانضمام قبل قبول انضمام عضو جديد لحلف الناتو.وقدمت المجر أسباباً مختلفة لهذا التأخير، وحديثاً، قالت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليمينية الشعبوية إنها شعرت "بالإهانة" بسبب الانتقادات الموجهة من السويد بشأن حالة حكم القانون في المجر.وكانت السويد، في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، قد تقدمت بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي مع فنلندا في آيار 2022.وتم قبول فنلندا باعتبارها العضو الـ 31 في الحلف في بداية نيسان من العام الماضي.ومن ناحية أخرى، سعت السويد طوال عدة أشهر للحصول على تصديقات من تركيا والمجر، عضوي حلف شمال الأطلسي. وتخلت تركيا عن عرقلتها انضمام السويد للحلف في كانون الثاني، وواصلت المجر تأخير موافقتها على هذه الخطوة.