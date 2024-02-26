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عربي-دولي

غوتيريش: التقاعس بشأن غزة ربما قوّض مجلس الأمن

Lebanon 24
26-02-2024 | 04:28
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان تنتشر في كل مكان بالعالم، مشيراً إلى أن ممارسات العقاب الجماعي واحتجاز رهائن جرائم بموجب القانون الدولي.

وأضاف غوتيريش خلال افتتاح الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن افتقار مجلس الأمن لموقف موحد بشأن غزة وأوكرانيا قوض سلطته "بشكل قاتل".
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كذلك قال إن العالم بحاجة إلى تجديد الالتزام بقوانين حقوق الإنسان ومحاسبة منتهكيها، لافتاً إلى أن مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاح جدي لتركيبته ومنهاج عمله.

وأوضح أن الهجوم الإسرائيلي الشامل على رفح سيدق المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد في الـ20 من الشهر الجاري أنه لن يتراجع عن دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. (العربية)


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