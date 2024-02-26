أثناء الصلاة.. "هجوم كبير" على مسجد في بوركينا فاسو وسقوط العشرات

لقي عشرات المسلمين مصرعهم أمس الأحد، في "هجوم كبير" استهدف مسجدا في ناتيابواني بشرق بوركينا فاسو، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين نقلا من مصادر أمنية ومحلية.



وقال مصدر أمني "هاجم مسلحون مسجدا في ناتيابواني الأحد عند حوالى الساعة الخامسة صباحا، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص".

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بدوره، أفاد أحد السكان بأن "الضحايا جميعهم مسلمون، معظمهم من الرجال الذين تجمعوا في المسجد للصلاة".



وحدث ذلك في نفس اليوم الذي قتل فيه 15 مدنيا على الأقل، بهجوم على كنيسة كاثوليكية خلال قداس الأحد في شمال البلاد. (روسيا اليوم)