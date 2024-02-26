Advertisement

عربي-دولي

مطاردة كما في الأفلام البوليسية.. مسيّرة تلاحق وزيرة وتجبرها على قطع زيارتها لدولة بارزة

Lebanon 24
26-02-2024 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1168544-638445489913263749.jpg
Doc-P-1168544-638445489913263749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى قطع زيارتها إلى أوكرانيا، بسبب ما أسمته الأجهزة الأمنية الأوكرانية "مطاردة" من جانب طائرة مسيّرة روسية لموكب الوزيرة.

هذه الرواية سردتها صحيفة "بيلد" الألمانية بالتفصيل، ولم تختلف كثيرا عن حادث مشابه منذ عام بالتمام والكمال، حين زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المفاجئة إلى كييف، والتي تمت بعلم السلطات الروسية، لتجنب أي مفاجآت أو أخطاء، إلا أن الأوكرانيين لم يكونوا على علم بذلك، فقاموا بتشغيل صافرات الإنذار.
Advertisement
وأكدت الصحيفة الألمانية، أن وزيرة الخارجية الألمانية اضطرت إلى تغيير برنامج زيارتها إلى نيكولاييف، لأن طائرة روسية مسيّرة "بدأت في مطاردة موكبها"، وفقا لوكالة الإعلام الألمانية ZDF وصحيفة (بيلد) الألمانية، يوم أمس الأحد 25 شباط.

وذكرت مراسلة "بيلد" ناديا أسود، التي رافقت بيربوك في الرحلة، أن قافلة السيارات برفقة وزيرة الخارجية الألمانية انطلقت باتجاه البحر الأسود لزيارة محطة تحلية المياه الواقعة على بعد 50 كيلومترا من خط المواجهة، إلا أنه وفي الطريق إلى المحطة، اقتربت طائرة استطلاع روسية مسيّرة من قافلة السيارات، و"عادة ما يتبع ظهورها هجوم من الجو".
 
وبحسب المراسلة، حاول السائقون في موكب الوزيرة الابتعاد عن الطائرة المسيّرة، إلا أنها تابعت السيارات، لكنهم تمكنوا في النهاية من الابتعاد، وطارت المسيّرة بعيدا".

وأضاف صحفيو ZDF أن وزارة الخارجية الألمانية أكدت حدوث تغيير في برنامج زيارة بيربوك، وبعد الحادث طلب من أعضاء الوفد الألماني ركوب سيارات مدرعة، وبعد ساعات قليلة كان موكب وزيرة الخارجية الألمانية قد عبر بالفعل الحدود مع مولدوفا.

وبعد مرور بعض الوقت، تم إلغاء التحذير من الغارة الجوية على نيكولاييف. وكانت بيربوك قد اضطرت لقضاء ربع ساعة في ملجأ للقنابل في أوديسا أثناء زيارتها للمدينة بسبب إعلان حالة تأهب بالغارة الجوية في المدينة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2024-02-26
07:30 | 2024-02-26
07:29 | 2024-02-26
07:26 | 2024-02-26
07:20 | 2024-02-26
06:40 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24