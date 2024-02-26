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عربي-دولي

مشهد مرعب... قطار ضخم يقطع مسافة كبيرة من دون سائق!

Lebanon 24
26-02-2024 | 05:42
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انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لقطار بضائع هندي مكون من 53 عربة، قطع مسافة 80 كيلومترا من دون سائق، كما حدث في فيلم "أنستوبابل" الهوليوودي الشهير.
وذكرت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية نقلا عن مسؤولين أن قطار الضائع يعمل بالديزل، وسافر مسافة 80 كيلومترا تقريبا من كاثوا في جامو وكشمير إلى قرية في منطقة هوشياربور في البنجاب دون سائقيه، يوم أمس الأحد.
 
وأكد المسؤولون إن كلا من السائق ومساعده لم يكونا على متن قطار الشحن.

وأضافوا أن القطار زاد سرعته على طول الطريق، وتوقف أخيرا عند منحدر شديد بالقرب من محطة أونتشي باسي للسكك الحديدية في البنجاب. (ٍسبوتنيك)

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