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يتمسك به محمود عباس.. من هو مرشح الحكومة الفلسطينية الجديد؟

Lebanon 24
26-02-2024 | 06:25
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بعد استقالة الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد أشتية منذ عام 2019، كشفت "وكالة أنباء العالم العربي" أن الرئيس الفلسطيني يتمسك بتكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة القادمة بصفته رجل سياسة واقتصاد وقادراً على تشكيل حكومة مهنية تدير المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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ومصطفى هو من مواليد 1954، عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022. شغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005، وهو واحد من أهم الصناديق التي تدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل لمدة 15 عاماً في البنك الدولي.
عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاراً له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة منذ عام 2005. وعُين في عام 2023 محافظاً لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.(الشرق الأوسط)

المصدر: الشرق الأوسط
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