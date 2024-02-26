القوات الروسية تحرّر بلدة جديدة.. هذه تفاصيل عملياتها

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة المركز الروسية، بتحرير قرية لاستوشكينو، واستمرت في تحسين الوضع على طول الخط الأمامي".

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وقامت الوحدات الروسية بـ "صد 7 هجمات وهجومين مضادين للعدو على محور كوبيانسك، وشملت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 145 عسكريا ودبابة و3 مركبات ومدفع M777 أميركي الصنع واثنين من المدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا".

كما قامت الوحدات أيضا بهزيمة القوى العاملة والمعدات من كتيبة المشاة "144"، وفرقة المشاة الآلية "59"، واللواء الميكانيكي "23" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أومانسكوي، ونيتايلوفو، وأوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك وفقا للدفاع الروسية.



وتابع البيان: وتم صد ست هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية المشاة الآلية "53" و"61" و"59"، ولواء الهجوم الثالث التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرنوي وبيرفومايسكوي وبتروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، و2 شنتهما وحدات من اللواء "24" الميكانيكي، ولواء "71" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي لينينسكوي ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وعلى محور دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية على خطوط ومواقع أكثر ملائمة، كما صدت ثلاث هجمات، وخسر "العدو أكثر من 420 عسكريا وناقلتي جند مدرعتين و4 مركبات ومدفع M777 ومحطة مضادة للبطاريات".

أما على محور أفدييفكا، حرّرت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" بلدة لاستوتشكينو وواصلت تحسين وضعها على الخط الأمامي، كما صدت هجومين و6 هجمات مضادة للعدو الذي خسر نحو 410 جنود ودبابة و3 عربات مشاة قتالية و4 عربات قتالية مدرعة و20 مركبة ومدفع هاوتزر "دي-30".

وتابعت: "وعلى محور جنوب دونيتسك سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على خطوط ومواقع أكثر ملائمة، وصدت هجومين، وشملت خسائر العدو نحو150 عسكريا و5 عربات قتالية مدرعة و4 مركبات إضافة إلى محطة للحرب الإلكترونية، وعلى محور خيرسون خسرت القوات الأوكرانية نحو50 جنديا ودبابة وعربتين قتاليتين مدرعتين و9 مركبات ومدافع هاوتزر "دي-20" وراجمة صواريخ "غراد".

وأصابت الوحدات الروسية، منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من طراز NASAMS نرويجية الصنع، بالإضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 107 مناطق، وتم إسقاط صاروخي كروز من طراز Storm Shadow، و5 صواريخ من نظام HIMARS وتدمير 62 طائرة بدون طيار أوكرانية. (روسيا اليوم)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حرّرت لاستوشكينو على محور أفدييفكا، وحسّنت تموضعها على طول خط الجبهة.