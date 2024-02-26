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عربي-دولي

دولة عربيّة وجّهت تحذيراً لأميركا وإسرائيل: هذا ما قد يحصل خلال رمضان

Lebanon 24
26-02-2024 | 09:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ قناة "i24NEWS" الإسرائيلية قالت إنّ هناك مشاورات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة قبل حلول شهر رمضان.

وقالت القناة إن مصادر مصرية، وأخرى دبلوماسية غربية في القاهرة، كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن التحركات الرامية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وعن تحذيرات مصرية لأميركا وإسرائيل من خطورة المساعي الإسرائيلية لمواصلة حرب غزة خلال شهر رمضان وسط تشكيك أوروبي بنوايا رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن وقف حرب غزة.
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وقالت القناة إن المسؤولين المصريين حذروا من أن هذا الأمر "سيضع المصالح الأميركية والإسرائيلية في دول المنطقة تحت خطورة داهمة، نظرا لطبيعة الشهر والتجمعات الكبيرة اليومية التي تحصل خلاله ومهاجمة المصالح المرتبطة بالدول الداعمة لتل أبيب".

وفي سياق آخر، قالت تقارير عبرية إنه قد تعزز في إسرائيل الاعتقاد أنه لا يمكن إنهاء القتال مع حماس في قطاع غزة من دون الاهتمام بقضية رفح، حيث تعتقد إسرائيل أنه يوجد هناك وسائل القتال المتقدمة لحماس".

وذكر موقع "واينت" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أنه من المرجح أن تعرض إسرائيل أمام مصر خطتها ضد الكتائب الأربع التابعة لحماس والتي بقيت هناك حتى لا تفاجئ المصريين.

إضافة إلى ذلك، سيكون على إسرائيل التنسيق مع المصريين العمل على العائق تحت الأرض الذي تريد إسرائيل أن تبنيه لمنع التهريب في المستقبل. (روسيا اليوم)
 
 
 
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