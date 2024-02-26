19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد حرب غزة... هكذا تُخطّط إسرائيل للتعافي الإقتصاديّ
Lebanon 24
26-02-2024
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إسرائيل تخطط لجمع حوالي 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، حيث تضاعف إنفاقها الدفاعي لتمويل الحرب على غزة.
وحسب الصحيفة، فقد ألحق الصراع المستمر بين إسرائيل و"حماس"، خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى أن هذه الضربة جاءت في الوقت الذي حشدت فيه الحكومة رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال البلاد وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. كما تم منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية.
Advertisement
وقال يالي روتنبيرغ المحاسب العام بوزارة المالية للصحيفة، إنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي"، مبينا أن "الأساسيات الاقتصادية موجودة. إذا نظرت إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة، فهو موجود. إذا نظرت إلى الاستثمار في البنية التحتية، فستجده موجودا. إذا نظرت إلى الاستهلاك الخاص، فهو أيضا موجود".
ولفت إلى أن "العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط"، موضحا أن "العدد الذي لا يزال يخدم هو نحو خمس الـ300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم 7 تشرين الاول".
وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى ما بين 30 ألفا و40 ألفا بحلول نهاية آذار، "في ظل تراجع الصراع"، كاشفا أن "هذا هو السيناريو المدرج في الميزانية". (روسيا اليوم)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اعلامية تقدم استقالتها من الـLBCI.. هذه وجهتها الجديدة
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـLBCI.. هذه وجهتها الجديدة
12:30 | 2024-02-25
25/02/2024 12:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل وفاته.. هذا ما حصل مع فادي إبراهيم
Lebanon 24
قبل وفاته.. هذا ما حصل مع فادي إبراهيم
03:15 | 2024-02-26
26/02/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"دخلت لبنان وحاولت استهداف نصرالله".. ما هي "وحدة شلداغ الإسرائيلية"؟
Lebanon 24
"دخلت لبنان وحاولت استهداف نصرالله".. ما هي "وحدة شلداغ الإسرائيلية"؟
14:00 | 2024-02-25
25/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُمدة على السرير.. كفتاة عشرينية هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة (صور)
Lebanon 24
مُمدة على السرير.. كفتاة عشرينية هيفا وهبي بجلسة تصوير جريئة (صور)
00:13 | 2024-02-26
26/02/2024 12:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
04:40 | 2024-02-26
26/02/2024 04:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:46 | 2024-02-26
أمير قطر يبحث مع هنية جهود وقف إطلاق النار في غزة
11:08 | 2024-02-26
هنيّة: إسرائيل تماطل بالمفاوضات وهذا ما لن نقبل به
10:55 | 2024-02-26
3 غارات أميركية بريطانية على شمال الحديدة
10:53 | 2024-02-26
بوتين يُوقّع مرسوماً عاجلاً... ماذا في مضمونه؟
10:37 | 2024-02-26
موقف محرج جدّاً لترامب... أخطأ باسم زوجته ميلانيا! (فيديو)
10:15 | 2024-02-26
ما مصير الجندي الأميركي الذي أضرم النار بنفسه أمام سفارة إسرائيل؟
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
26/02/2024 18:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
26/02/2024 18:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
26/02/2024 18:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24