Advertisement

عربي-دولي

سائق التاكسي يكشف الحقيقة: هكذا تُوفيت الشابة حبيبة الشماع

Lebanon 24
26-02-2024 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1168587-638445548154451941.jpg
Doc-P-1168587-638445548154451941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ما زالت مأساة الفتاة المصرية العشرينية حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة، خشية تعرضها للاختطاف من سائق المركبة، متفاعلة.

وفي جديد القضية التي شغلت الشارع المصري، كشفت اعترافات سائق التاكسي "فتاة الشروق" تفاصيل الحادثة المروعة، وفق ما نشرته صحيفة "القاهرة 24".
Advertisement

فقد قال في اعترافاته أمام جهات التحقيق إنّ الفتاة كانت تتحدث مع والدتها، وطلبت منه خفض صوت الموسيقى، فقبل معها.
 
وأضاف أنّ الفتاة قامت لاحقا برمي نفسها من السيارة، عندما كان يقود بسرعة 100 كلم في الساعة، على طريق السويس. (العربية)
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-02-26
09:38 | 2024-02-26
09:35 | 2024-02-26
09:25 | 2024-02-26
09:09 | 2024-02-26
09:00 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24