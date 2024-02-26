سائق التاكسي يكشف الحقيقة: هكذا تُوفيت الشابة حبيبة الشماع

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ما زالت مأساة الفتاة المصرية العشرينية حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة، خشية تعرضها للاختطاف من سائق المركبة، متفاعلة.وفي جديد القضية التي شغلت الشارع المصري، كشفت اعترافات سائق التاكسي "فتاة الشروق" تفاصيل الحادثة المروعة، وفق ما نشرته صحيفة "القاهرة 24".فقد قال في اعترافاته أمام جهات التحقيق إنّ الفتاة كانت تتحدث مع والدتها، وطلبت منه خفض صوت الموسيقى، فقبل معها.