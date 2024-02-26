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صحة

هل تسرّب فيروس تنفسي جديد إلى مصر؟

Lebanon 24
26-02-2024 | 07:56
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ردّت وزارة الصحة والسكان المصرية على أنباء بشأن "تسرّب فيروس تنفسي جديد إلى البلاد عبر الوافدين من الخارج".
 
 
ونفت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري في بيانٍ عبر "فيسبوك" الأحد، هذه الإشاعة، مؤكدةً عدم وجود أي تفشٍ لفيروسات أو أي أمراض وبائية على مستوى البلاد.
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كما أشارت الوزارة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكلٍ فعّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض، إضافةً لتطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية على القادمين من الدول التي قد تنتشر فيها أوبئة. (cnn عربي)
 
 

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