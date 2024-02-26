المزارعون ينتفضون بجراراتهم الزراعية في بلجيكا.. شاهدوا كيف دمّروا حواجز الشرطة(فيديو)

اخترقت تظاهرة المزارعين بجراراتهم خطوط الشرطة والحواجز في بروكسل، على خلفية الاجتماع الجاري لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي.



وفي التفاصيل، فإن "عدداً من المزارعين تمكنوا من اختراق حصار الشرطة عند تقاطع شارعي أوديرجيم وبيليارد في بروكسل، بمساعدة جراراتهم".



واندلعت اليوم في بروكسل مظاهرة للمزارعين الذين يختلفون مع سياسة الاتحاد الأوروبي، في نفس الوقت الذي سمعت فيه أنباء عن حرائق الإطارات، التي أخمدتها الشرطة بخراطيم المياه، بينما حاول المزارعون اجتياح ميدان شومان المجاور لمقر المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا، وألقوا الأسمدة على المتاريس.



وكانت وكالة الأنباء البلجيكية قد أفادت في وقت سابق عن اندلاع مظاهرة في بروكسل بمبادرة من جمعيات المزارعين المحلية والأوروبية، التي تعتبر الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لتحسين وضع المزارعين في أوروبا غير كافية.

📍مشاهد متداولة لقيام مزارعين باختراق حواجز الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل، بواسطة جراراتهم، محاولين دخول الساحة التي يوجد فيها مقر المفوضية الأوروبية حيث يعقد اجتماع لرؤساء الإدارات الزراعية في الاتحاد الأوروبي. pic.twitter.com/qXfqwYfxTB — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 26, 2024 Advertisement