المزارعون ينتفضون بجراراتهم الزراعية في بلجيكا.. شاهدوا كيف دمّروا حواجز الشرطة(فيديو)

📍مشاهد متداولة لقيام مزارعين باختراق حواجز الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل، بواسطة جراراتهم، محاولين دخول الساحة التي يوجد فيها مقر المفوضية الأوروبية حيث يعقد اجتماع لرؤساء الإدارات الزراعية في الاتحاد الأوروبي. pic.twitter.com/qXfqwYfxTB
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 26, 2024
📍مشاهد متداولة لقيام مزارعين باختراق حواجز الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل، بواسطة جراراتهم، محاولين دخول الساحة التي يوجد فيها مقر المفوضية الأوروبية حيث يعقد اجتماع لرؤساء الإدارات الزراعية في الاتحاد الأوروبي. pic.twitter.com/qXfqwYfxTB