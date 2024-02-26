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إقتصاد

بسبب الدولار... تأجيل تنفيذ مشروع مهمّ في بلدٍ عربيّ!

Lebanon 24
26-02-2024 | 08:26
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قالت وكالة "بلومبرغ"، إن الحكومة المصرية أجلت تنفيذ خط سكة حديد "سيوة - مطروح - جرجوب" بطول 300 كيلومتر لأجل غير مسمى توفيرا للنفقات والدولار.

وأشارت مصادر لوكالة بلومبرغ، إلى أن تأجيل المشروع جاء تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء المصري، حيث يعد المشروع أحد المشاريع القومية الذي كان مقررا إطلاقه رسميا بداية العام المالي المقبل، وأحد 7 مشروعات لوجستية، لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من مبادرة الحزام والطريق وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية. (روسيا اليوم)
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