إسرائيل تنشر معلومة مهمّة عن "طوفان الأقصى".. هذا ما قامت به "حماس" في 6 تشرين الاول

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سمح الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، بنشر معلومات جديدة حول الليلة التي سبقت هجوم 7 تشرين الاول.وفي المعلومات أنه ليل السادس من تشرين الاول، اكتشفت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية تفعيل مئات شرائح الاتصال الإسرائيلية للهواتف المحمولة في قطاع غزة من قبل عناصر حماس.واعتُبر هذا الإجراء غير عادي إلى حد كبير، وهو إشارة إلى نية معينة مفادها أن حماس قد تشنّ هجوما.وقد وصلت المعلومات إلى رئيس الأركان الإسرائيلي في تلك الليلة لكنها لم تبلغ إلى المستوى السياسي. (روسيا اليوم)