حماس.. هل تملك من الذخيرة ما يسمح لها بمواصلة مواجهة إسرائيل؟





وقال في حديث تلفزيوني لـ "الجزيرة"، إن الحديث المتداول بأن مدينة رفح هي آخر معاقل حركة حماس غير صحيح، لأن القتال مستمر في مناطق عديدة في قطاع غزة وعلى رأسها خان يونس.

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وأكد أن المراهنة على انتهاء المقاومة أمر خاطئ وأوهام، مشيرًا إلى أن "المقاومة لديها نفس طويل في هذه المواجهة".



وكشف نزال عن استعداد "المقاومة لنفس طويل قبل عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي، وبيّن أنها توقعت أن "تكون العملية طويلة ومعقدة ومركبة وأن ردة فعل الاحتلال ستكون قوية". أكد محمد نزال القيادي في حركة حماس، أن كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية، تملك من الذخيرة ما يسمح لها بمواصلة مواجهة العدو الإسرائيلي.وقال في حديث تلفزيوني لـ "الجزيرة"، إن الحديث المتداول بأن مدينة رفح هي آخر معاقل حركة حماس غير صحيح، لأن القتال مستمر في مناطق عديدة في قطاع غزة وعلى رأسها خان يونس.وأكد أن المراهنة على انتهاء المقاومة أمر خاطئ وأوهام، مشيرًا إلى أن "المقاومة لديها نفس طويل في هذه المواجهة".وكشف نزال عن استعداد "المقاومة لنفس طويل قبل عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي، وبيّن أنها توقعت أن "تكون العملية طويلة ومعقدة ومركبة وأن ردة فعل الاحتلال ستكون قوية".



ولفت إلى أن "المقاومة ليس لها من خيار إلا مواصلة مواجهة الاحتلال بقدر ما تستطيع، وبكل الإمكانيات التي في أيديها، جنبًا إلى جنب مع العملية السياسية التفاوضية التي تريد أيضًا أن تصل إلى وقف المعاناة ووقف العدوان".



وتخوض الفصائل الفلسطينية قتالا مع قوات العدو الإسرائيلي، وتنشر بشكل شبه يومي استهدافها لقواته وآلياته، فضلا عن إسقاطها طائرات مسيّرة للجيش الإسرائيلي. (الجزيرة)